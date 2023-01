Vaud/Fribourg: modernisation des lignes de la Broye

Vaud/Fribourg : La modernisation des lignes de la Broye entre dans une phase décisive

Les CFF mettent à l’enquête les futurs travaux des gares et installations des tronçons Payerne-Chiètres et Cheyres-Châbles–Payerne–Givisiez.

Après la mise à l’enquête en 2022 d’un premier lot de gares et d’installations (Palézieux–Payerne), le reste de la ligne doit aussi en passer par là. Les travaux de rénovation des lignes de la Broye ont pour but de moderniser 90 km de voies, de renouveler l’ensemble des appareils d’enclenchement, d’adapter 63 passages à niveau et de transformer et rénover douze gares et stations. De nombreux ouvrages (aqueducs, murs, banquettes de soutènement, etc.) seront aussi rénovés.