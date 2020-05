La moitié de la Suisse travaille à domicile

Rédiger un nouveau commentaire

Perso, le télétravail est une nouvelle façon de travailler qui peut s’avérer très agréable et productive. Je serais pour passer 2j/semaine en télétravail et même plus!

Jean Bonno 14.05.2020 à 08:08

Même constat. Une journée au bureau par semaine pour maintenir le lien social et tenir des réunions de manière plus simple et spontanée que par visio-conférence, ou encore aller déjeuner avec ses collègues, me paraît offrir une souplesse bienvenue entre vie privée et professionelle.