Chine : La moitié de Shanghai confinée pour quatre jours

La capitale économique chinoise de 25 millions d’habitants affronte sa pire flambée de Covid-19 depuis deux ans.

Pour la mairie, ce confinement en deux phases vise à accélérer le dépistage de la population et à venir à bout des nouvelles infections «le plus vite possible». Jusqu’alors, Shanghai avait cherché à éviter un confinement total, très préjudiciable à l’économie, cherchant plutôt à minimiser les perturbations avec une approche plus ciblée: des confinements de 48 heures de bâtiments ou complexes résidentiels.