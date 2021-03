Romands moins pressés

Le même jour, quatre cantons romands nous dévoilaient leur prise de position. Et aucun des quatre (Vaud, Valais, Fribourg, Jura) n’y fait la moindre mention du télétravail. C’est seulement d’outre-Sarine que la demande émane. Mais pas de quoi conclure à un «röstigraben du télétravail» pour autant.

Célibataires: au bureau!

Une étude de Comparis n’a pas non plus trouvé de différences saillantes entre les régions quant à l’application du télétravail. Son obligation n’a par ailleurs eu que très peu d’effet, et ce partout dans le pays. Le suivi de la mobilité des Suisses réalisé par la Confédération montre en effet que les déplacements domicile-travail n’ont quasiment pas diminué après l’entrée en vigueur de l’obligation.