Australie : La moitié des coraux de la Grande Barrière ont péri en 25 ans

Des scientifiques avertissent que le réchauffement climatique est en train de bouleverser de façon irréversible cet écosystème classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Une étude publiée dans le journal scientifique Proceedings of the Royal Society tire la sonnette d’alarme sur l’ampleur du déclin de tous les types de coraux depuis le milieu des années 1990 sur le site du nord-est de l’Australie, inscrit en 1981 au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Les espèces les plus grandes de corail -notamment celles en forme de table et celles à ramifications- sont celles qui ont été les plus affectées, au point pour certaines de disparaître de la partie la plus septentrionale de la Grande Barrière.