Du soleil, la mer, des soirées thématiques. Tout était réuni pour que le voyage de fin d’études des quelque 80 nouveaux diplômés de l’École hôtelière de Lausanne soit une réussite. Mais, à leur retour, fin août, ils se sont tous retrouvés en quarantaine, environ la moitié d’entre eux ayant été infectés par le Covid-19, explique « 24 heures ». Pourtant, ils avaient pris de nombreuses précautions sanitaires: ils étaient isolés dans un hôtel clos, ils mangeaient dans un restaurant privatisé, ils bénéficiaient d’un accès séparé et même les contacts avec le staff de l’hôtel étaient limités. Et la Croatie ne se trouve pas sur la liste des pays à risque.

L’origine de la contamination n’est pas connue, et aucun d’entre eux ne présente de symptômes graves, au-delà d’une perte du goût et de l’odorat. En outre, l’École hôtelière est épargnée, puisque les étudiants n’y avaient pas mis les pieds depuis le mois de mars. Reste que les prochains diplômés sensés partir cet hiver, les remises de diplômes ayant lieu deux fois par an, sont désormais sous pression.