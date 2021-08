Covid-19 : La moitié des Européens sont complètement vaccinés

Selon un comptage, près de 60% de la population de l’UE (59,5%) a reçu par ailleurs au moins une dose de vaccin.

Sur les 27 Etats-membres, 13 ont passé la barre des 50% de complètement vaccinés, à l’instar des quatre pays les plus peuplés du bloc: Espagne (58%), Italie (54%), France (53%) et Allemagne (52%). Les pays les plus vaccinés de l’UE sont Malte (74%), la Belgique (59%) et l’Espagne (58%). Les moins vaccinés sont, de loin, la Bulgarie (14%) et la Roumanie (25%). Par ailleurs, près de 60% de la population de l’UE (59,5%) a reçu au moins une dose de vaccin, soit 265,9 millions de personnes.