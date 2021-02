Royaume-Uni : La moitié des exportateurs vers l’UE souffre du Brexit

Les entreprises exportatrices souffrent des coûts, des formalités administratives, des retards et de la confusion à propos des règles qu’il faut suivre aux frontières avec l’Union européenne.

Les exportations de produits de la mer souffrent particulièrement du Brexit et du rétablissement des contrôles aux frontières.

Les BCC ont interrogé 1000 entreprises, surtout des PME, entre le 18 et le 31 janvier, dont 470 exportateurs de biens et services. Les entreprises évoquent en particulier les coûts, les formalités administratives, les retards et la confusion à propos des règles qu’il faut suivre.