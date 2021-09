Étude : La moitié des Suisses aimeraient continuer de travailler à distance

Quelques 49% des salariés Suisses veulent pouvoir continuer à télétravailler. Et plus d’un tiers craignent le retour au bureau.

Le télétravail imposé par la pandémie de Coronavirus dans certains secteurs, notamment les services, va laisser des traces durables dans les habitudes de travail et la relation des employés à leur entreprise.

Selon une étude* diffusée par le groupe de travail temporaire Adecco, vendredi, les employés suisses sont certes impatients (à 58%) de revoir leurs collègues, mais ils sont aussi 49% à souhaiter pouvoir continuer à passer du temps à travailler à distance. C’est toutefois moins que la moyenne mondiale (53%). Par ailleurs, plus d’un tiers (35%) des sondés se disent anxieux à l'idée de retourner au bureau .

Quelque 79% des personnes interrogées en Suisse disent avoir réussi à créer leur propre dispositif pour un travail à distance efficace, soit 4% de plus que la moyenne mondiale.

Cadres désemparés

Mais le travail à distance ne fait pas l’unanimité et pèse sur le moral de certains: un peu moins d'un tiers des sondés (30%) ont déclaré que leur santé mentale s'était dégradée au cours de la pandémie. Dans le même temps, plus de la moitié des cadres interrogés en Suisse ont déclaré ne pas trouver facile de gérer leurs employés sur les questions d'épuisement professionnel (62%) et de bien-être mental (65%).