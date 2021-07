Législatives : La Moldavie élit ses députés, les pro-Européens ambitieux

Après sa large victoire en novembre 2020 à l’élection présidentielle devant le sortant Igor Dodon, Maia Sandu a besoin de prendre le contrôle du Parlement pour mettre en œuvre la politique qu’elle a promis, à commencer par la lutte contre la corruption endémique dans ce petit pays coincé entre l’Ukraine et la Roumanie.

En tête des sondages, le parti Action et solidarité (PAS, centre droit) de Maia Sandu est crédité de 35% à 37% des intentions de vote, contre 21% à 25% pour le Bloc électoral des communistes et socialistes (BECS) mené par Igor Dodon.

Crises à répétition

Comptant parmi les pays les plus pauvres d’Europe, la Moldavie est secouée depuis son indépendance en 1991 par des crises politiques à répétition, tout en devant gérer un conflit gelé en Transdniestrie, territoire séparatiste prorusse qui échappe à son contrôle.

Ex-économiste de la Banque mondiale, Maia Sandu, 48 ans, avait dissous en avril l’assemblée toujours contrôlée par Igor Dodon, et veut croire en une victoire nette de son parti qui éviterait au pays une nouvelle période d’instabilité. «Nous avons une chance de nous débarrasser des voleurs et d’élire un gouvernement intègre et bon», a-t-elle affirmé jeudi dans une allocution vidéo en roumain. Dans une seconde allocution en russe, l’autre langue parlée dans le pays, elle a affirmé que «le temps du changement arrive en Moldavie».