Guerre en Ukraine : La Moldavie interdit les infos russes à la radio et à la télévision

Chisinau a voté une loi sur la «sécurité de l’information» pour protester contre l’invasion de l’Ukraine. Pour le russe, celle-ci n’autorise que des films, séries, programmes musicaux ou de divertissement.

Le Parlement moldave a adopté, jeudi, une loi interdisant la diffusion d’émissions d’information russes dans son pays, où les tiraillements entre pro-occidentaux et prorusses se sont accentués avec le conflit en Ukraine. Selon cette loi sur la «sécurité de l’information», est interdite la «retransmission, à la radio et à la télévision, d’émissions d’information, militaires, politiques et analytiques de pays n’ayant pas ratifié la Convention européenne de télévision transfrontalière».