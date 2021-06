Enchères : La «Mona Lisa Hekking» vendue pour plus de trois millions de francs

Copie de la «Joconde», la «Mona Lisa Hekking» a été vendue chez Christie’s, pour 3,17 millions de francs. Un collectionneur étranger a emporté l’enchère en ligne.

La vente sur le site internet de Christie’s avait démarré il y a une semaine. Sans les frais, le montant atteint 2,4 millions d’euros (2,63 millions de francs), très au-dessus de l’estimation de départ de l ’ œuvre entre 200’000 et 300’000 euros (de 219’000 à 329’000 francs).

Acheté près de Nice

Ce tableau avait fait la Une des journaux et des radios jusqu’aux É tats-Unis, après avoir été acquis auprès d’un antiquaire dans la région de Nice par Raymond Hekking. Collectionneur passionné d’art, il avait donc défendu l’authenticité de ce tableau auprès des historiens d’art et des médias jusque dans les années 1960. Il mettait en doute celle du tableau conservé au Louvre et demandait au musée de prouver que Léonard de Vinci était bien l’auteur de cette toile.