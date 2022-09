Cinéma : La monarchie britannique au festival de Toronto avec «The Lost King»

De gauche à droite: le co-scénariste et acteur Steve Coogan, le réalisateur Stephen Frears, et le co-scénariste Jeff Pope lors de la première du film vendredi à Toronto.

Au lendemain de la mort de la reine Elizabeth II, qui a plongé des millions de personnes dans le deuil à travers le monde, le réalisateur a admis qu’il n’arrivait toujours pas à expliquer pourquoi le grand public demeure si fasciné par la famille royale britannique. «Je ne sais pas, les gens le sont tout simplement! Et il semble que j’en ai profité. Alors je ferais mieux de me taire», a-t-il plaisanté, interrogé par l’AFP sur le tapis rouge du plus grand festival de cinéma d’Amérique du Nord, ajoutant: «Je suis un républicain.»