Le Royaume-Uni ne rend pas à l’Éthiopie la dépouille d’un prince

Le prince Alemayehu a été inhumé dans la crypte de la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, où reposent Elizabeth II, décédée en septembre dernier, et de nombreux membres de la famille royale britannique.

La monarchie britannique a rejeté, mardi, la demande d’Éthiopiens voulant récupérer les restes de leur ancêtre, un prince mort en Angleterre en 1879, après avoir été capturé enfant, en Éthiopie, par l’armée britannique et enterré au château de Windsor.

«J’ai de la peine pour lui, comme si je le connaissais», a renchéri une autre descendante, Abebech Kasa. «Il a été délogé de l’Éthiopie, de l’Afrique, de la terre des Noirs, et est resté» en Angleterre «comme s’il n’avait pas de maison».

Elizabeth II y repose

Mais le palais de Buckingham a rejeté cette demande, tout en se disant «très sensible à la nécessité d’honorer la mémoire du prince Alemayehu». «Il est très peu probable qu’il soit possible d’exhumer les restes d’Alemayehu sans perturber le lieu de repos d’un grand nombre d’autres personnes à proximité», a dit un porte-parole du palais. «Au vu de la responsabilité de préserver la dignité des défunts, il n’est, par conséquent, avec regret pas possible de répondre positivement à la demande.»