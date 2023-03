Sécurité: La montagne a moins tué malgré l’afflux d’amateurs

L’année 2022 a été la meilleure dans l’histoire des cabanes du Club alpin suisse (CAS), car elles n’ont jamais autant accueilli de visiteurs. Il est d’autant plus réjouissant de constater que le nombre de situations de détresse en montagne en 2022 (3668) a légèrement baissé par rapport à l’année précédente (3680). Le nombre de décès a même diminué de manière significative, passant de 131 en 2021 à 109 en 2022. On relève que la proportion de victimes étrangères (44 personnes) a de nouveau augmenté avec 40%. Il était de 30% durant la période de pandémie. Ce qui est surprenant c’est qu’en 2022, nettement plus de personnes bloquées (1008) ont fait appel à une aide d’urgence par rapport à la moyenne sur dix ans (607). C’est notamment lors de courses à ski que les blocages ont plus que doublé par rapport aux années précédentes.