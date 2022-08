Suisse : La montagne fatale à deux amateurs d’alpinisme

L’un des deux accidents s’est déroulé au-dessus de Selzach (SO).

Deux accidents mortels se sont déroulés dimanche en montagne. Le premier est survenu au-dessus de Selzach (SO). La police a reçu des appels indiquant qu’une femme s’était grièvement blessée. Les secouristes l’ont immédiatement prise en charge. Ils n’ont toutefois pas pu empêcher que l’Allemande de 58 ans décède sur place.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes de l’accident. Selon les premières constatations de la police, un rocher se serait détaché au-dessus de la femme, qui grimpait avec une autre personne. Ce rocher l’a mortellement heurté. La personne qui accompagnait la victime n’a pas été blessée.

Le second drame s’est produit dans le canton de Schwytz. Dimanche, vers 15h, un alpiniste originaire du canton d’Argovie a fait une chute à Oberiberg, dans la région de Schaflöcher. L’accidenté a perdu l’équilibre et a chuté d’une centaine de mètres dans un couloir de rochers et d’éboulis. Secouru par la Garde aérienne de sauvetage, il a été transféré dans un état critique dans une clinique spécialisée. Il est décédé à l’hôpital ce lundi.