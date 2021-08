Berne : La montagne menace de s’effondrer sur Kandersteg

La Confédération estime qu’entre 6% et 8% du village d’Adolf Ogi est sous la menace du réchauffement climatique.

Un énorme glissement de terrain se profile au-dessus de Kandersteg (BE). Sous le Doldenhorn, des masses de rochers sont en mouvement: plus de cinq fois plus que lors du désastre de Bondo (GR). Des quantités correspondant à huit pyramides de Khéops, soit 20 millions de mètres cubes, menacent de s’écrouler. L’hiver très enneigé et les précipitations abondantes de cet été ont «énormément accéléré» la vitesse avec laquelle la montagne avance inexorablement vers la vallée, explique à la «SonntagsZeitung» Nils Hählen, chef du Service des dangers naturels du canton de Berne.