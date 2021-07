Vaud/Valais - «La montagne s’est effondrée et j’ai senti le sol vibrer sous moi»

«J’ai bien flippé»

«J’avais éteint ma gopro, mais tout à coup j’ai entendu des craquements et des fissures. J’ai immédiatement rallumé la caméra, et un pan de montagne s’est détaché devant mes yeux!» En effet, un morceau de falaise s’est effondré au lieu-dit «Le Dôme», situé à 2995m, juste en dessous du Sommet des Diablerets (3210m). Le lieu exact se situe en terres valaisannes, à 150m de la frontière vaudoise.

Coin à pic-nic

Du côté de Glacier 3000, dont les installations se situent non loin de là, personne n’a rien vu ni entendu, et il n’y a pas lieu de s’alarmer vu la distance avec les installations, indique le personnel. Un chemin de randonnée passe au nord du Dôme et n’est donc pas affecté par l’effondrement. Des habitués des lieux signalent tout de même que le Dôme est un lieu de pique-nique réputé pour certains randonneurs, skieurs et parapentistes notamment.