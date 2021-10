Climat : La montée des mers va se poursuivre pendant des siècles

Selon une étude publiée mardi, un réchauffement climatique limité à 1,5 °C ne pourra empêcher que dix mégapoles, dont 9 en Asie, de se retrouver sous l’eau.

Une étude publiée mardi estime que 5% de la population mondiale, principalement en Asie, vit sur des terres qui finiront sous l’eau d’ici quelques siècles, et ce même si l’on parvient à juguler le réchauffement climatique.

Si la planète se réchauffe d’un demi-degré de plus, ce sont 200 millions de citadins supplémentaires qui seront ainsi régulièrement affectés par des inondations et rendus plus vulnérables lors des tempêtes, écrivent-ils dans la revue «Environmental Research Letters».