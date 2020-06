Droits humains

La montée du discours xénophobe en Autriche inquiète

Le discours politique a pris des connotations extrêmement hostiles visant tout particulièrement les musulmans et les réfugiés, alerte mardi le Conseil de l'Europe.

L’Autriche connaît une montée inquiétante du discours xénophobe, en particulier à l’égard des musulmans et des réfugiés, a alerté mardi le Conseil de l'Europe dans un rapport.

«Le discours politique a pris des connotations extrêmement clivantes et hostiles visant tout particulièrement les musulmans et les réfugiés», a indiqué la Commission contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l'Europe (ECRI) dans un rapport sur l’Autriche, portant la situation dans le pays jusqu’à décembre 2019.