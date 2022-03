Horlogerie : La «MoonSwatch» de Swatch et Omega attire les foules

En Suisse et dans le monde entier, des milliers de personnes font la queue devant les magasins Swatch. La cause? Une nouvelle montre, fruit d’une collaboration entre les horlogers suisses Swatch et Omega.

Les horlogers suisses Swatch et Omega lancent ce samedi 26 mars une nouvelle montre: la «MoonSwatch». Annoncé de manière mystérieuse, il s’agirait d’une Omega Speedmaster habillée en Swatch. Et alors qu’une Omega Speedmaster coûte 6000 francs, voire plus, la «MoonSwatch» ne coûte «que» 250 francs.

Un véritable coût de la part des deux horlogers suisses. Les fans de Suisse et du monde entier sont en délire. Comme le montrent les photos ci-dessus prises par des lecteurs reporter des centaines de personnes font la queue devant les magasins Swatch depuis tôt ce matin.

«Je suis là depuis 7 h 30 mais certaines personnes étaient déjà là bien avant 8 h», explique une femme faisant la queue à Bienne. Elle estime qu’entre 200 et 300 personnes sont présentes. «C’est un sentiment spécial, je n’avais encore jamais fait ça avant», poursuit-elle.

Engouement mondial

La collaboration Swatch-Omega n’attire pas les foules uniquement en Suisse. Dans pratiquement toutes les villes du monde où se trouve un magasin Swatch, des files d’attente se sont formées devant celui-ci – comme à Paris (tweet ci-dessous).