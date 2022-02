Jura – La mort à Delémont d’une maman et de sa fille intrigue

C’était une femme de caractère, comme on le dit de quelqu’un capable d’élever la voix. D’origine kurde, K. suscite tous les commentaires à Delémont, quand on demande l’avis de ceux qui fréquentent le quartier de la gare. «Gentille» ou «agressive», selon qui définit son comportement, elle ne laissait personne indifférent. C’est un policier qui trace la ligne médiane: «Elle était impulsive, haute en couleur», dit-il.

Mère célibataire

On lui attribuait un déséquilibre psychique nécessitant la prise de médicaments et une humeur cyclique – tantôt agressive, tantôt dépressive – en fonction de sa consommation d’alcool et de stupéfiants. Mais selon un policier, jamais rien de négatif n’a été exprimé sur la garde de l’enfant qu’elle gérait en mère célibataire. Au contraire: son voisinage la percevait comme une maman aimante, «cœur et âme».