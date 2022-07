body positive: La mort annoncée du summer body

De nombreuses personnes ne veulent plus se soumettre aux injonctions de la minceur et du bikini body, cet été.

«Je suis passée du summer body au pasta body en une semaine! Et je les adore les deux!», a écrit l’actrice Lupita Nyong’o, âgée de 39 ans, la semaine dernière sur Instagram.

Idem pour Rebel Wilson. Dans le post ci-dessous, la comédienne américaine, âgée de 42 ans, dit avoir pris 3 kilos au début de ses vacances.

Comme elles, de nombreuses personnes refusent de se soumettre aux injonctions de la minceur et du bikini body, cet été. D’après Pinterest, les recherches concernant la «perte de poids» ont chuté de 20% en mai 2022, par rapport à l’année passée.

La santé privilégiée

Les requêtes mentionnant «comment changer son état d’esprit», «apprendre à s’aimer» ont, elles, augmenté de 50% et de 36%. Les internautes ont préféré chercher des idées pour adopter de nouvelles habitudes, notamment au niveau de l’alimentation. La recherche «repas rapides et sains» a été multipliée par 65 et celle « nourriture saine inspirante» par 13, selon la plateforme, qui a banni les pubs pour des produits et astuces amincissants en 2021.

Une enquête, menée par l’institut de sondage britannique Opinium, publiée au mois de juillet 2022, montre que le summer body préoccupe de moins en moins de gens. Plus de la moitié des 2000 adultes interrogés déclarent ne pas ressentir de pression pour «avoir un corps prêt pour l’été», par rapport aux années précédentes. Au contraire, ils se disent plus soucieux d’être en bonne santé plutôt que de «se conformer à entrer dans une certaine taille de vêtements».

«Comme je regrette de ne pas avoir porté de bikini durant l’année de mes 26 ans. Tous ceux qui me lisent, enfilez un maillot de bain et ne l’enlevez plus jusqu’à ce que vous ayez au moins 34 ans», écrit sur Instagram, l’actrice Lena Dunham, âgée de 36 ans.

Nouvelle philosophie de vie