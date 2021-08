Italie : La mort atroce de Simona secoue la Calabre

Une jeune femme de 20 ans a été massacrée par une meute de chiens de berger près d’une aire de pique-nique dans une pinède, jeudi à Satriano.

Un drame épouvantable est survenu jeudi dernier près d’une aire de pique-nique à Satriano, une commune calabraise. Simona Cavallaro était en train de repérer les lieux avec un ami, en prévision d’une sortie dimanche prochain, quand une meute de chiens de berger agressifs a fait irruption dans la pinède et les a encerclés. Le déroulement du drame est encore peu clair. Selon le «Corriere della Sera», l’ami de l’étudiante de 20 ans a réussi à se réfugier dans une ruine voisine et à se défendre avec un bâton. Simona, elle, n’est pas parvenue à s’enfuir. Les chiens se sont déchaînés sur la malheureuse, qui a succombé à une hémorragie après avoir été mordue aux jambes et dans le dos.