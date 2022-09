Afrique du Sud : La mort de 21 jeunes dans un bar attribuée à une «asphyxie»

Les services de Santé sud-africains ont informé jeudi les familles des 21 jeunes décédés fin juin dans des conditions mystérieuses dans un bar informel qu’ils attribuaient la cause de leur mort à une «asphyxie». «Ils ont convoqué les 21 familles pour nous dire ce qu’il s’était passé. Ils nous disent maintenant qu’il s’agit d’une asphyxie», a déclaré le père d’une des victimes, Xolani Malangeni, joint au téléphone par l’AFP. «Avant, ils nous avaient dit qu’il s’agissait d’un empoisonnement», ajoute-t-il en colère. «C’est faux, c’est un faux rapport».

Devoir de «confidentialité»

Contacté par l’AFP, le département de la Santé de la province de l’Eastern Cape a confirmé recevoir les familles pour les informer des circonstances de la mort de leur enfant. Mais le département n’a pas confirmé la cause des décès qui est donnée, invoquant un devoir de «confidentialité».

Mystère

Au total, 31 personnes avaient été transportées à l’hôpital, se plaignant de vomissements, maux de tête, ou encore de douleurs au dos et au thorax. D’autres familles ont également confié aux médias locaux avoir été informées que leur enfant était mort par asphyxie. Aucune d’entre elles n’a reçu de rapport toxicologique. «Ils nous ont dit que si on le voulait, on devait aller au tribunal pour le demander», peste Xolani Malangeni.