Mort de 27 ouvriers dans une mine au Pérou: des liens suisses

À l’intérieur de la mine d’or, des ouvriers étaient pris au piège alors qu’une épaisse fumée noire s’échappait des flancs de la montagne. Le lendemain, les autorités en ont sorti 27 cadavres. C’est ce qui s’est passé le 6 mai, dans la mine d’or de Yanaquihua, au Pérou , dans la plus grave catastrophe dans une mine en deux décennies pour le pays. Il apparaît aujourd’hui que la mine en question a des liens très étroits avec la Suisse.

L’entier de l’or qu’elle extrait est vendu à la société Metalor, basée à Neuchâtel. La mine est aussi partenaire de l’association Swiss Better Gold, soutenue financièrement par la Confédération à hauteur de 18 millions de francs jusqu’en 2025 et qui vise à améliorer les conditions sociales et environnementales dans les mines d’extraction. Cela permet de labeliser l’or comme «responsable» lors de sa vente.