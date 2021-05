Australie : La mort de livreurs alarme sur leurs conditions de travail

A travers la planète, les confinements ont entraîné une explosion des livraisons de repas ainsi qu’une hausse des accidents mortels de coursiers, notamment en Australie.

«Mon mari aimait sa vie, se réjouissait de l’avenir et avait un grand coeur», raconte son épouse Lihong Wei, qui peine à retenir ses larmes. Xiaojun Chen n’était pas salarié à temps plein et son épouse peut difficilement prétendre à des aides financières de la part de Hungry Panda. La plateforme a payé l’enterrement du défunt et le vol pour l’Australie à son épouse afin qu’elle puisse y assister. Désormais, Lihong Wei, de retour dans un village de la province du Shaanxi, au nord de la Chine, peine à subvenir aux besoins de ses parents et de ses deux enfants.