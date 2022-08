Pollution de l’Oder : La mort de poissons dans le fleuve pourrait être due à une algue toxique

Berlin estime que l’«algue dorée» est largement à l’origine de l’hécatombe de moules et poissons qui a touché le fleuve Oder, entre l’Allemagne et la Pologne.

Le porte-parole du Ministère allemand de l’environnement a souligné que les causes expliquant la mort en masse des poissons et des moules de l’Oder étaient «multiples». Mais que l’«algue dorée» pourrait en être largement responsable. REUTERS

Les autorités allemandes soupçonnent une algue toxique d’être largement responsable de la mort de plus de 100 tonnes de poissons dans le fleuve Oder, qui traverse l’Allemagne et la Pologne, a indiqué le Ministère de l’environnement lundi. Les dernières analyses de «l’Institut Leibniz et de l’Université de Vienne confortent le soupçon que le développement en masse d’une algue toxique pourrait être responsable de la mort des poissons», a déclaré un porte-parole du Ministère, Andreas Kübler, lors d’une conférence de presse régulière.

Le porte-parole a toutefois souligné que les causes expliquant la mort en masse des poissons et des moules étaient «multiples». La microalgue en question, appelée «algue dorée», est fréquente dans les estuaires et se développe normalement dans les eaux saumâtres à la teneur en sel moindre que la mer. Si elle a pu proliférer dans les eaux douces de l’Oder, cela indique une salinité anormale du fleuve, qui pourrait avoir des causes industrielles, a pointé Andreas Kübler.

Les autorités allemandes et polonaises s’efforcent d’établir la cause de cette pollution massive de l’Oder, dont l’ampleur a été révélée à la mi-août. Des deux côtés, on a très tôt soupçonné des substances chimiques d’avoir joué un rôle. «D’énormes quantités de déchets chimiques ont probablement été déversées dans la rivière en toute connaissance des risques et des conséquences», avait notamment déclaré le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. La ministre polonaise de l’Environnement, Anna Moskwa, a toutefois précisé qu’«aucun des échantillons testés jusqu’à maintenant n’a montré des substances toxiques».

Varsovie doublement critiquée

Les premiers signalements de la mort massive de poissons dans l’Oder ont été faits par des habitants et des pêcheurs à la ligne polonais, dès le 28 juillet. Les autorités allemandes ont accusé la Pologne de ne pas les avoir informées de ces décès. De son côté, le gouvernement polonais s’est retrouvé sous le feu des critiques pour ne pas avoir pris de mesures rapides.

Ces dernières années, l’Oder était connu pour être un fleuve relativement propre, avec environ 40 espèces de poissons y vivant.