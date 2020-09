États-Unis : La mort de «RBG» inquiète les féministes américaines

Le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg fait peser une menace sur les principaux acquis féministes aux États-Unis, comme le droit à l’avortement.

Avant même d’entrer à la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg était devenue une championne de la cause des femmes. Elle avait en effet fait tomber tout un arsenal législatif discriminatoire. Mais sa mort menace l’un des principaux acquis féministes: le droit à l’avortement.

Dès l’annonce de son décès, vendredi à l’âge de 87 ans, les associations de défense des droits des femmes ont pleuré la perte de leur idole, «une géante du droit» et «une source d’inspiration pour des millions de femmes», tout en sonnant l’alarme.

Profil du successeur

Les causes de leur inquiétude? Le profil de son successeur. Le président américain Donald Trump, chargé par la constitution de nommer les juges de la Cour suprême, a prévenu samedi qu’il comptait user de son pouvoir «sans délai», sans doute avant l’élection du 3 novembre, où il brigue un second mandat.

Une femme juive

Dans cette courte majorité, Ruth Bader Ginsburg, une farouche défenseure du droit des femmes à «décider du cours de leur vie» n’a jamais manqué à l’appel. Cette juriste brillante à la détermination inébranlable fut la seconde femme à entrer à la Cour suprême, quand le président Bill Clinton l’a nommée en 1993, mais elle n’avait pas attendu cet honneur pour faire avancer la cause des femmes.

Échaudée par l’exemple de sa mère, empêchée de faire des études, parce qu’elle était une fille, Ruth Bader Ginsburg avait été snobée par les cabinets d’avocats new-yorkais, quand elle est sortie en 1959 de la prestigieuse université Columbia, pourtant major ex aequo de sa promotion.

«J’avais trois choses contre moi. Un, j’étais juive. Deux, j’étais une femme. Mais, le plus grave, c’était que j’étais la mère d’un enfant de 4 ans», expliquera-t-elle plus tard, sans illusion. Elle s’engage alors dans la lutte contre les lois qui, à l’époque, autorisent les discriminations «sur le fondement du sexe», aussi bien en matière salariale que de bénéfices sociaux ou de recrutement.

«Une battante»

Entre 1972 et 1978, avocate pour la puissante association de défense des droits civiques ACLU, elle plaide à six reprises devant la Cour suprême. Fine stratège, elle choisit les dossiers susceptibles de lui attirer la sympathie des juges les plus conservateurs.