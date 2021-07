Grèce : La mort du phoque Kostis, tué par un harpon, suscite l’indignation

L’île grecque d’Alonissos est en colère. Un jeune phoque moine recueilli en 2018 et devenu la mascotte du lieu, a été tué exécuté à bout portant dans une réserve maritime.

Un des phoques moines emblématiques de l’île grecque d’Alonissos, Kostis, a été tué d’un tir de harpon samedi, un acte qui a provoqué l’indignation des habitants et des défenseurs de l’environnement, a annoncé une ONG locale.

Selon le site officiel de l’île, une des plus importantes réserves maritimes d’Europe, il existe dans cette partie de la mer Egée «des zones spécifiques où la pêche est autorisée pour les pêcheurs amateurs».

Tué délibérément

«Malheureusement, une fois de plus, il est prouvé que la méchanceté et la stupidité humaines n’ont pas de limites! Nous avons été informés aujourd’hui (samedi) que le jeune phoque moine Kostis, qui était devenu ces derniers mois la mascotte d’Alonissos, a été délibérément tué», a annoncé l’ONG grecque MOm.

Selon les médias, une mobilisation est en cours pour tenter de retrouver l’auteur du tir. «Cette nouvelle a été reçue avec beaucoup de chagrin et non seulement par les membres de l’ONG, qui ont pris soin de Kostis pendant plusieurs mois, mais aussi par tous les résidents et visiteurs sensibilisés d’Alonissos qui ont eu la chance d’admirer Kostis de près», a ajouté MOm dans son message.