Brésil : La mort d’un homme dans une voiture de police secoue le Brésil

Après la mort d’un homme par asphyxie dans une voiture de police au Brésil, Jair Bolsonaro a assuré que la justice sera rendue mais «sans plus».

«La justice va être rendue dans cette affaire, c’est certain, nous le souhaitons tous», a déclaré le chef d’État d’extrême droite, lors d’une conférence de presse à Recife (nord-est), où il s’est déplacé après des inondations ayant fait au moins 91 morts. Mais la justice sera rendue «sans plus, et sans la pression des médias, qui se rangent toujours du même côté, celui des délinquants», a-t-il asséné.