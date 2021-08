États-Unis : La mort la rattrape alors qu’elle croyait l’avoir éloignée

Une jeune femme qui venait de vaincre un cancer du sein et qui se réjouissait de retrouver une vie normale a été tuée par un chauffard, la semaine dernière à Chicago.

Revenue de loin, Sophie Allen aspirait à vivre enfin heureuse avec son fiancé Andrew. Atteinte d’un cancer du sein, l’Américaine de 27 ans était quasiment tirée d’affaire: elle avait effectué sa dernière séance de chimiothérapie en février et avait subi une opération en avril. «Je viens de finir la partie la plus dure. Je suis en train de me remettre sur les rails et me réjouis de revenir à la vie», confiait la jeune femme à une journaliste de la station WRAL, en juin dernier.