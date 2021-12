Cinquième vague en Suisse : La mortalité à l’hôpital augmente plus tôt que prévu

Une étude de l’ex-président de la Taskforce Covid estime à partir de quel moment la qualité du traitement des patients Covid diminue. Son constat n’est pas de bon augure pour la cinquième vague.

Plus de cent décès auraient pu être évités

Cela correspondrait, pour cette période, à environ 5% de tous les décès causés par le coronavirus dans les hôpitaux. Toutefois, le facteur d’incertitude est élevé dans ce calcul: la fourchette oscille entre 30 et 240 décès potentiellement évitables. L’étude se base sur les données d’environ 23’000 patients Covid, hospitalisés lors de la première et de la deuxième vague.

Services sous stress

Pour les scientifiques, il est clair que les raisons de la mortalité accrue se trouvent dans le traitement à l’hôpital. Concrètement, plus le taux d’occupation est élevé, plus la situation de pénurie de personnel a des répercussions graves sur la qualité des soins. Les scientifiques appellent cela la «pression opérationnelle.»



Les résultats ne peuvent pas être appliqués tels quels à la vague actuelle. Néanmoins, on peut supposer que de nombreuses unités de soins intensifs du pays se trouvent désormais au-dessus de ce seuil critique, comme c’est le cas à Zurich. Et que, par conséquent, des patients qui auraient probablement survécu avec des taux d’occupation plus faibles, meurent également.