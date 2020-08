Russie La morte tente de fuir la morgue, puis meurt pour de vrai

Une octogénaire déclarée décédée s’est réveillée pendant la nuit, réservant à une employée de la morgue la plus grande frayeur de sa vie.

Tatiana était en train d’accuser le coup après avoir appris le décès de sa tante quand elle a reçu un appel téléphonique pour le moins surprenant. «Nous faisons face à une situation inhabituelle. Elle est vivante!» lui a annoncé un médecin de l’hôpital du district de Gorshechensky. Déclarée décédée quelques heures plus tôt, Zinaida Kononova venait en effet de revenir d’entre les morts, raconte le Daily Mail .

Après une opération des intestins le 14 août, la Russe de 81 ans ne s’est pas réveillée. Le personnel médical a donc annoncé la triste nouvelle à sa famille, et la dépouille de l’octogénaire a été emportée à la morgue à 1 h 10 du matin. Sept heures plus tard, une employée a cru défaillir quand elle a vu Zinaida étalée par terre. La malheureuse était tombée en essayant de descendre de la table et de s’enfuir.