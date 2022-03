Guerre en Ukraine : La mosquée de Marioupol a-t-elle été bombardée ou non?

Samedi, les récits sur le sort de la mosquée de Marioupol, en Ukraine, étaient contradictoires. Le gouvernement ukrainien affirme qu’elle a été touchée. D’autres sources affirment le contraire.

«La mosquée du sultan Souleïman le Magnifique et de son épouse Roxolana à Marioupol a été bombardée par les envahisseurs russes», a indiqué samedi le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un tweet. «Plus de 80 adultes et enfants s’abritent là, dont des citoyens turcs», a-t-il ajouté, sans préciser quand le bombardement avait eu lieu.

Siège dévastateur

«Se mettre à l’abri»

Médecins sans frontières (MSF) a alerté vendredi sur la situation dans la ville de Marioupol où les habitants sont terrés dans les caves, sans eau, sans gaz, sans électricité, sans communications, et on y voyait ces derniers jours des gens se battre pour de la nourriture, une situation «quasi désespérée». Un hôpital pédiatrique et une maternité avaient été touchés mercredi, faisant trois morts et de nombreux blessés, suscitant un tollé international.