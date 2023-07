Bienne: la mosquée Ar'Rahman appartient au passé

Le lieu avait attiré sur lui l’attention en raison du profil d’un de ses prédicateurs. Berner Zeitung

La mosquée Ar’Rahman à Bienne (BE) appartient désormais au passé. Le lieu de culte où le prédicateur Abu Ramadan priait pour l’anéantissement de tous les «infidèles» a été fermé en avril, sans que le public ne s’en aperçoive, selon le «SonntagsBlick». Le contrat de location avec l’association Arrissala a été résilié et la maison a été vendue.

Le nouveau propriétaire du bâtiment est un bureau d’architectes bernois. «Je suis heureux que nous ayons pu clore ce chapitre», déclare Oliver Senn, l’ancien propriétaire, au journal dominical alémanique. «Pour la plupart des gens, la fermeture d’une telle mosquée est un soulagement», affirme pour sa part Saïda Keller Messahli. L’écrivaine et fondatrice du Forum pour un islam progressiste estime cependant que l’effet d’une telle fermeture ne doit pas être surestimé.

«La mosquée a disparu mais les gens sont toujours là», remarque-t-elle. La mosquée Ar’Rahman a fait la une des journaux du pays en 2017 après la publication d’enregistrements audio sur lesquels Abu Ramadan incitait à la haine contre les personnes d’autres confessions. «Ô Allah, je te demande de détruire les ennemis de notre religion, de détruire les juifs, les chrétiens et les hindous et les Russes et les chiites», y clamait-il.

Multiples accusations

Ar’Rahman était une des plus anciennes mosquées de Bienne, qui en compte aujourd’hui une dizaine. L’actuel président du controversé Conseil central islamique suisse (CCIS), Nicolas Blancho, y a travaillé et enseigné. Des jeunes Biennois qui fréquentaient le lieu de culte auraient ensuite rejoint l'État islamique (EI) et Al-Qaida.

Soupçonné de radicalisation et d’incitation à la haine, Abu Ramadan était dans le collimateur du Service de renseignement de la Confédération (SRC) depuis 2005. En 2018, le prédicateur libyen a été accusé de fraude: pendant treize ans, il a perçu illégalement environ 600’000 francs d’aide sociale dans sa commune de résidence de Nidau (​​​​BE). En juin 2022, il a été condamné à 14 mois de prison avec sursis et à l’expulsion du pays par le Tribunal régional de Bienne pour discrimination raciale et escroquerie. Abu Ramadan a nié toutes les allégations et a fait appel du verdict. La procédure est pendante devant la Cour suprême du canton de Berne.

