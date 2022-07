France : La motion de censure contre le gouvernement n’a pas passé la rampe

Le texte, porté par l’alliance de la gauche Nupes, n’a obtenu lundi que 146 voix, soit à peine la moitié de la majorité absolue nécessaire pour être adopté.

Une «clarification politique»

«Rejeter cette motion de censure, c’est respecter le vote des Français, c’est refuser l’instabilité, c’est accepter de juger le gouvernement sur les actes et sur les faits», a répliqué Élisabeth Borne. Les «Français en ont assez des dialogues stériles et de la loi des postures» et ont «envoyé un message clair» aux élections, a ajouté la cheffe du gouvernement, une semaine après avoir appelé les oppositions à «bâtir ensemble» des compromis au Parlement.

Nouer des alliances

Le camp du chef de l’État Emmanuel Macron, dirigeant centriste libéral réélu fin avril pour un second mandat de cinq ans, a perdu la majorité absolue lors des élections législatives de fin juin et s’appuie désormais sur 250 élus. Cette nouvelle donne complique la tâche de l’exécutif qui va devoir nouer des alliances au cas par cas pour espérer faire adopter les réformes annoncées, comme celle concernant les retraites, un sujet traditionnellement explosif en France.

À l’issue de ce vote, l’Assemblée nationale devait entrer dans le vif du sujet avec l’examen du premier texte de la législature à partir de 21 h 30: le projet de loi «sécurité sanitaire» et ses «mesures de freinage» face au regain de Covid-19. Les débats devraient être houleux, le RN et certains membres de la gauche radicale contestant l’ensemble du projet de loi et n’ayant pas caché leur intention de saisir cette occasion pour dénoncer plus largement la politique sanitaire de l’exécutif. Un deuxième projet de loi, tout aussi épineux et sensible, sera examiné à compter du 18 juillet par les députés, celui portant sur les «mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat».