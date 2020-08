Neurosciences

La motivation, une affaire de glutamine et de glutamate

Le degré de motivation et de persévérance dépendent de la proportion des deux neurotransmetteurs dans une zone cérébrale bien précise, le noyau accumbens.

Les neuroscientifiques de l’EPFL et de l’Université d’Edimbourg ont découvert que le degré de motivation et la persévérance qui permet de l’entretenir dépendent de la proportion des neurotransmetteurs glutamine et glutamate dans une zone cérébrale bien précise. Ces travaux pourraient déboucher sur des pistes thérapeutiques nutritionnelles, selon les auteurs.