double homicide en France : La moto du suspect retrouvée en Espagne

Une chasse à l’homme a été lancée autour de la petite ville espagnole de Jaca, où a été retrouvé le véhicule du meurtrier présumé de deux enseignants.

La moto du suspect du meurtre de deux enseignants dans le département français des Hautes-Pyrénées (sud-ouest) a été retrouvée dans le nord-est de l’Espagne où la police a lancé une chasse à l’homme, a-t-on appris mercredi de source proche de l’enquête. Cette moto, qui a permis au suspect de s’enfuir et de passer la frontière, a été localisée dans la région espagnole frontalière de l’Aragon, a indiqué cette source à l’AFP, sans vouloir donner plus de détails.

Un important dispositif de recherche a été mis en place depuis mardi matin autour de Jaca, une petite ville espagnole située à 200 km environ des lieux du crime, pour mettre la main sur cet homme, dont l’identité n’a pas été confirmée par les autorités françaises et espagnoles. Cette opération «continue aujourd’hui. Le dispositif de recherche est encore en cours, il ne s’est pas arrêté» pendant la nuit, a déclaré une porte-parole de la Garde civile, qui a refusé de donner plus de détails sur le nombre d’agents déployés ou sur l’ampleur du périmètre de recherches.

Tués par balles

Selon une source proche de l’enquête en France, une rivalité amoureuse serait à l’origine de ce double meurtre. Le suspect serait le compagnon de l’enseignante et le père de ses deux enfants. La famille vivait dans la petite commune de Barbazan-Dessus et le couple était en instance de séparation. La femme, âgée de 32 ans, a été retrouvée lundi en fin d’après-midi gisant dans une rue de Pouyastruc par des voisins qui ont alerté les gendarmes. Arrivés sur place, ceux-ci ont en outre découvert un homme de 55 ans, décédé dans sa maison, quelques mètres plus loin, selon le procureur.

Les deux victimes, Gabriel Fourmigué et Aurélie Pardon, étaient respectivement professeurs d’éducation physique et de français. Lui, originaire du Gers, était connu pour ses exploits sportifs. Il avait remporté le championnat du monde junior de bobsleigh, avant de représenter la France aux Jeux olympiques d’hiver d’Albertville en 1992 et à ceux de Lillehammer, en Norvège, en 1994. L’enquête a été confiée côté français à la brigade de recherche de Tarbes et à la section de recherche de Toulouse. Les autopsies des victimes seront pratiquées dans les prochains jours à l’Institut médico-légal de Toulouse.