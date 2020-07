La moto serait-elle moins dangereuse que le bus?

Rédiger un nouveau commentaire

Harley 09.07.2020 à 08:25

Sur une moto, au maximum, on est 2. C est toi qui conduit et non un gars qui a passé son permis sur les routes impossibles d Afghanistan, d Inde ou d Afrique. Tu as un casque AVEC visière et tu n entends pas les conneries de tes voisins qui commentent les infos de leur feuille de chou.