Locarno: la moto finit sa course sur une Mercedes

Locarno (TI) : La moto termine sa course sur le capot d’une Mercedes

Un accident spectaculaire et heureusement sans conséquences graves a eu lieu dimanche après-midi à Locarno (TI). Pour une raison encore indéterminée, un jeune motard et son engin ont fini leur course sur le capot d’une Mercedes immatriculée dans le canton de Saint-Gall.