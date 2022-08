Intempéries : La mousson a fait quinze morts en Inde

Inondations et glissements de terrain ont fait une quinzaine de victimes dans les contreforts indiens de l’Himalaya.

Au moins 15 personnes ont trouvé la mort en Inde dans des inondations ou des glissements de terrain causés par la mousson dans les contreforts de l’Himalaya, ont annoncé samedi les autorités. Les inondations et glissements de terrain sont fréquents en Inde pendant la saison de la mousson (juin-septembre) et, selon les experts, le changement climatique accroît leur fréquence, leur gravité et leur soudaineté.