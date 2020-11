Suisse : La moutarde monte au nez des producteurs suisses de douceurs

Les représentants de la branche s’estiment discriminés vis-à-vis de la concurrence étrangère par les exigences liées à l’apposition du label «swiss made».

L’association faîtière des biscuitiers et confiseurs Biscosuisse se livre ce jeudi à un véritable plaidoyer contre le cadre réglementaire régissant la question de la «suissitude», à l’occasion du point de situation sur la branche après neuf mois en 2020. Les exportations de biscuits et de biscottes ont chuté de 8,5% et celles de confiseries de 11,0% en comparaison annuelle.