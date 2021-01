Les clubs de National League et de Swiss League seront peut-être départagés au nombre de points par match.

Réunis en assemblée générale ordinaire lundi, les dirigeants des clubs de National League et de Swiss League ont défini les scénarios au cas où les championnats ne pouvaient pas se terminer en raison de l’épidémie de Covid-19.

Ajoie en tête de Swiss League

A ce jour, avec ce calcul, le trio de tête de National League est: Zoug 2,24, Lausanne 2 et Fribourg-Gottéron 1,904. Celui de Swiss League: Ajoie 2,47, Kloten 2,29 et Langenthal 1,96.

Pour rappel, en 2020-2021, dans les deux catégories de jeu, les six premiers au terme de la phase régulière du championnat obtiendront leur billet pour les play-off. Les clubs rangés entre les 7e et 10e places prendront part à des séries de pré-play-off, dont les vainqueurs se hisse ront en quarts de finale. La saison du 11e et du 12e, elle, s’arrêtera.