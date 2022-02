Scandale de Mancy (GE) : La multiplication des ouvertures de foyers avait créé «un risque»

L’ex-directeur de l’Office médico-pédagogique s’exprime pour la première fois dans la «Tribune de Genève» depuis qu’ont été révélées les maltraitances dont ont été victimes de jeunes autistes.

Stephan Eliez, l’ex-directeur de l’Office médico-pédagogique (OMP), dont dépend le foyer pour autistes de Mancy, au cœur d’un vaste scandale en raisons de maltraitances avérées sur les jeunes pensionnaires, s’est longuement exprimé ce vendredi dans la «Tribune de Genève». L’homme a présidé à l’ouverture de cette structure, en 2018, puis a quitté ses fonctions quelques mois plus tard, soit avant la survenance des faits qui agitent le canton de Genève depuis plusieurs mois. En substance, il dit sa stupéfaction et sa tristesse, mais affirme qu’il n’y a eu ni précipitation, ni injonction du Département de l’instruction publique (DIP) pour ouvrir Mancy. Il indique en revanche que des «risques institutionnels multiples» avaient été identifiés relativement au rythme soutenu d’ouvertures de nouvelles structures de l’OMP – des risques «nécessairement portés à la connaissance de la direction du DIP et de la conseillère d’Etat».