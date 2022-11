La Municipalité de Nyon accuse Elise Buckle

Nyon (VD) : La Municipalité accuse Elise Buckle de n’avoir pas démissionné dans les délais

Dans le cadre de la crise de l’administration nyonnaise, la municipale suspendue devait donner sa démission en échange du retrait de la plainte de ses anciens collègues.

Selon la Municipalité, Elise Buckle s’était engagée à démissionner au 31 octobre. Yvain Genevay/Tamedia

Nouvel épisode dans la longue saga de la crise de l’administration nyonnaise. Mardi, la Municipalité a publiquement accusé Elise Buckle de n’avoir pas respecté ses engagements. En bref, la municipale suspendue de ses fonctions et l’Exécutif avaient signé une convention, le 10 octobre, stipulant qu’elle devait présenter sa démission, en échange de quoi la commune retirait la plainte pénale pour violation du secret de fonction.

«En n’envoyant pas sa lettre de démission comme convenu le lundi 31 octobre et en tentant au contraire d’instrumentaliser les médias et de faire pression sur la Municipalité pour obtenir des concessions supplémentaires, Mme Buckle a violé les dispositions d’un accord pourtant dûment signé devant le Ministère public. Accord qui lui offrait une sortie honorable pour sa réputation professionnelle et dont la mise en œuvre permettrait de mettre enfin un terme à la crise institutionnelle», estime la Municipalité.

La plainte a bien été retirée

Cette dernière ajoute que des négociations ont été menées durant plusieurs mois, pour aboutir à cet accord, et que le principe d’un versement financier visant à accompagner l’élue suspendue dans sa reconversion professionnelle avait aussi été accepté. Puis, la Municipalité a remis au Ministère public un courrier annonçant le retrait de sa plainte, ce qui a a entraîné de facto le classement de l’affaire. De son côté, Elise Buckle a présenté à la procureure et aux autres membres de la Municipalité sa lettre de démission signée, qui aurait dû être envoyée au plus tard lundi. Ce qu’elle n’aurait finalement pas fait.

«La Municipalité constate qu’aucune lettre de démission n’a été envoyée hier par Mme Buckle. Une mise en demeure lui a ainsi été adressée afin de l’inviter à respecter ses engagements», poursuit l’Exécutif.

Quant à Elise Buckle, elle aurait annoncé qu’elle prenait le temps de la réflexion pour communiquer, au plus tard le 9 novembre, sur son avenir politique. La Municipalité se dit consternée par le non-respect de l’accord et envisage des actions sur les plans juridique et institutionnel.