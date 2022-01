Vaud : «La Municipalité de Nyon cumule mensonges et contre-vérités»

Le Syndicat du service public a indiqué dans un communiqué, jeudi, que des cas de harcèlement au sein de l’administration communale de Nyon ont bien été constatés par l’enquête menée dans le cadre de la crise qui secoue la commune.

Selon le Ssp, «la Municipalité cumule mensonges et contre-vérités dans le but de détourner l’attention du vrai problème». Alors que l’Exécutif a soutenu que le rapport d’enquête sur d’éventuels dysfonctionnements au sein de l’administration ne parle pas de «mobbing», le Ssp a publié sur son site des extraits dudit rapport qui disent le contraire.

Derrière ce qui s’apparente à un différend entre le chef de service des Ressources humaines et le secrétaire municipal, il y aurait d’autres dysfonctionnements bien plus graves qui ont été pointés du doigt par le rapport d’enquête tenu secret mais dont le syndicat a diffusé de larges extraits sur son site internet. «Le chef de service est accusé de chercher à nuire au Secrétaire municipal. Il fait l’objet d’une mise à l’écart beaucoup moins médiatisée que celle de l’élue écologiste Elise Buckle , qui fait l’objet d’une plainte pénale de la part de ses collègues», signale le Ssp.

Un rapport critique

Le Ssp dénonce également une «mainmise du syndic et de son secrétaire municipal sur les Ressources humaines, empiétant sur le service compétent sans en respecter les règles et les devoirs». Joint par 20 minutes, le syndic Daniel Rosselat réfute ces «accusations sans fondement» et dénonce les agissements du Ssp, qui a «pris fait et cause pour une des parties en conflit».