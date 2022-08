Lausanne : La Municipalité mise sur la mobilité douce à la rue de la Mercerie

La municipalité de Lausanne a mandaté des travaux d’amélioration à la rue de la Mercerie. Le projet prévoit de verdir la zone piétonne en plantant des arbres et de la végétation basse. Deux points d’eau seront installés en haut de la rue et les cyclistes bénéficieront de 16 places de stationnement supplémentaires. Un écopoint enterré remplacera les poubelles de tri existantes.

Les travaux débuteront lundi et devraient être terminés au printemps prochain. Les accès aux habitations, commerces et établissements avoisinant la rue seront garantis. La rue Pierre-Viret sera mise en sens unique pendant 2 mois et demi, afin de faciliter les travaux: elle ne sera accessible qu’aux véhicules arrivant depuis le pont Charles-Bessières. De plus, 4 places de stationnement payantes et 9 places deux-roues seront temporairement supprimées dans la rue Louis-Auguste Curtat.