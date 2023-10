La musique de Glauque est issue de compromis

En 2019, le magazine «Les Inrocks» titrait : «Glauque est le groupe que le monde entier attendait». Quatre ans plus tard, le quatuor de Namur, en Belgique, a enfin lâché son premier album, «Les gens passent, le temps reste». Les douze titres coup de poing de cette galette mélangent slam mélancolique et sonorités électroniques pêchues. Louis, le chanteur de 26 ans, revient sur ce grand écart stylistique, pouvant rappeler celui de Fauve, avant un concert à Ebullition à Bulle (FR), le 28 octobre 2023.

C’est le thème de l’album. On parle du deuil, du temps qui passe, de notre rapport au passé. Ce n’est pas très rose, mais quand on parle de la mort, c’était important d’être honnête et de ne pas enjoliver la chose. Quant aux problèmes sociétaux que j’aborde, je ne porte aucun jugement de valeur et je ne prétends pas donner des solutions. Ce n’est pas le rôle de Glauque.