«My Heart Will Go On» : La musique de «Titanic» lors d’un meeting de Trump

Les médias américains se sont étonnés d’entendre la musique du film retraçant le naufrage du paquebot le plus célèbre de l’histoire, lors du dernier meeting de Trump.

«Soit il n’a pas regardé le film, soit il ne s’en rend pas compte... C’est la plus grosse blague!», a lancé Joy Behar, animatrice de l’émission «The View» sur CNN quand elle a entendu une partie de la bande-son du dernier meeting de Trump en Caroline du Nord, lundi.

Alors que la journaliste envoyée spéciale fait son intervention, on entend en effet la voix de Céline Dion chanter «My heart will go on» en arrière-fond. Un film ultrapopulaire comme les aime Donald Trump, certes, mais qui raconte toutefois le naufrage d’un paquebot… Ses détracteurs en ont évidemment profité pour se moquer sur les réseaux sociaux.